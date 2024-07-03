Петербургская школа потратила 2 млн рублей на неработающие ноутбуки

Прокуратура Красносельского района Санкт-Петербурга заинтересовалась ситуацией в школе № 203, где были обнаружены сломанные ноутбуки, закупленные по национальному проекту «Образование», пишет «Царьград» со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства.

Как выяснили прокуроры, учебное учреждение потратило 2 миллиона рублей на закупку 34 ноутбуков с программно-аппаратным комплексом, но данная техника до сих пор лежит на складе в нераспечатанном виде. При этом руководство учебного заведения никак не отреагировало на обнаруженные недостатки и не связалось с поставщиком.

В прокуратуре отметили, что подобное бездействие администрации школы ущемляет интересы учеников и вызывает серьезные вопросы относительно контроля за внедрением новых технологий в образовательный процесс.

В связи с этим прокурор внес представление в адрес руководства школы с требованием устранить выявленные нарушения.