Песков заявил, что все мессенджеры абсолютно прозрачны для спецслужб

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что переписка в любых мессенджерах абсолютно прозрачна для представителей спецслужб, сообщает ТАСС .

«Конечно, мы должны понимать, что любые мессенджеры — это абсолютно прозрачная система. И люди, которые их используют, должны понимать, что они все прозрачные. Для спецслужб», — прокомментировал Песков ситуацию вокруг мессенджеров WhatsApp * и Telegram в РФ.

Пресс-секретарь президента РФ добавил, что это особенно важно учитывать в случае с секретными государственными и корпоративными вопросами.

Ранее Песков заявил, что Telegram и WhatsApp* должны продолжить работу в стране, чтобы у отечественного мессенджера Max была конкуренция.

*Принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской.