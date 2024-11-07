Песков заявил, что Путин не ест людей
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на слова Камалы Харрис о том, что Владимир Путин «съест Дональда Трампа» на завтрак, сообщает URA.RU.
По словам представителя Кремля, глава России «не ест людей». Также он заявил, что если новая администрация США сделает все, чтобы установить мир и закончить конфликт, то она будет лучше предыдущей.
Песков отметил, что Путин неоднократно заявлял о готовности к контакту со всеми, кто хочет сотрудничать на основе равноправия. Также он рассказал, что Россия не вмешивалась в избирательные кампании ни в США, ни в Молдавии, а распад коалиции в Германии, чья экономика находится в тяжелом положении, не связан с отказом от российских энергоресурсов.
Ранее пресс-секретарь президента РФ назвал преувеличением слова выигравшего президентские выборы в США Дональда Трампа, что тот сможет завершить конфликт на Украине за 24 часа.