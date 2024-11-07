Песков заявил, что Путин не ест людей

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на слова Камалы Харрис о том, что Владимир Путин «съест Дональда Трампа» на завтрак, сообщает URA.RU .

По словам представителя Кремля, глава России «не ест людей». Также он заявил, что если новая администрация США сделает все, чтобы установить мир и закончить конфликт, то она будет лучше предыдущей.

Песков отметил, что Путин неоднократно заявлял о готовности к контакту со всеми, кто хочет сотрудничать на основе равноправия. Также он рассказал, что Россия не вмешивалась в избирательные кампании ни в США, ни в Молдавии, а распад коалиции в Германии, чья экономика находится в тяжелом положении, не связан с отказом от российских энергоресурсов.

Ранее пресс-секретарь президента РФ назвал преувеличением слова выигравшего президентские выборы в США Дональда Трампа, что тот сможет завершить конфликт на Украине за 24 часа.