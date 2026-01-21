Песков: власти Подмосковья находятся в контакте с пекарней «Машенька»

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что подмосковные власти находятся в контакте с владельцем люберецкой пекарни «Машенька», обратившемуся к главе государства Владимиру Путину во время «Итогов года», сообщает ТАСС .

Ранее стало известно, что подмосковная пекарня «Машенька», ставшая известной на всю страну после обращения ее владельца к президенту РФ Владимиру Путину в прямом эфире, может закрыться из-за возросшей налоговой нагрузки.

«Я знаю, что с предприятием „Машенька“ подмосковные власти в контакте. Конкретно по этому случаю контакты есть», — сказал пресс-секретарь российского лидера.

В ходе прямой линии владелец пекарни Денис Максимов обратил внимание главы государства на сложности перехода малого бизнеса на уплату налога на добавленную стоимость (НДС). Тогда Владимир Путин проявил интерес к продукции пекарни, а позже обменялся с предпринимателем подарками.

