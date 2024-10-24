сегодня в 04:38

Песков: Турция не обращалась к РФ за помощью в расследовании теракта в Анкаре

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Турция не обращалась к России за помощью в расследовании теракта в Анкаре, сообщает РИА Новости .

«Нет. Таких обращений не было», — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

В результате происшествия погибли пять человек, еще 22 человека получили травмы различной степени. Двоих террористов ликвидировали силовики, а третий оказался смертником, он взорвал бомбу. Во время захвата завода злоумышленники захватили заложников, всех их удалось освободить.

Российский президент Владимир Путин выразил соболезнования главе Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с терактом в Анкаре.