Песков: на будущий визит Путина в Монголию не повлияет ее участие в МУС
Кремль на фоне будущего визита президента РФ Владимира Путина в Монголию не беспокоится в связи с ее участием в Международном уголовном суде (МУС), сообщает «Интерфакс».
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в Кремле не переживет насчет того, что Монголия присоединилась к Римскому статуту, признающему МУС.
«Нет, нет переживаний», — ответил Песков на вопрос журналистов.
Он добавил, что у РФ «прекрасный диалог» с друзьями из Монголии. Все детали визита были тщательно подготовлены и обговорены.
Ожидается, что Путин посетит с официальным визитом Монголию 3 сентября.
17 марта 2023 года Международным уголовным судом в Гааге был выдан ордер на арест президента РФ Владимира Путина по запросу прокурора МУС Карима Хана. МУС выдвинул против российского президента обвинения в военных преступлениях в связи с началом СВО на Украине.