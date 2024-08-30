Песков: на будущий визит Путина в Монголию не повлияет ее участие в МУС

Кремль на фоне будущего визита президента РФ Владимира Путина в Монголию не беспокоится в связи с ее участием в Международном уголовном суде (МУС), сообщает « Интерфакс ».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что в Кремле не переживет насчет того, что Монголия присоединилась к Римскому статуту, признающему МУС.

«Нет, нет переживаний», — ответил Песков на вопрос журналистов.

Он добавил, что у РФ «прекрасный диалог» с друзьями из Монголии. Все детали визита были тщательно подготовлены и обговорены.

Ожидается, что Путин посетит с официальным визитом Монголию 3 сентября.

17 марта 2023 года Международным уголовным судом в Гааге был выдан ордер на арест президента РФ Владимира Путина по запросу прокурора МУС Карима Хана. МУС выдвинул против российского президента обвинения в военных преступлениях в связи с началом СВО на Украине.