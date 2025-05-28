Пешеходный мост свяжет Балчуг с Репинским сквером в Москве

Для удобства населения Москвы и гостей российской столицы власти построят пешеходный мост, который соединит стрелку острова Балчуг с Репинским сквером. Об этом в личном Telegram-канале рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Строительство объекта начнется в 2025 году. Новый пешеходный мост будет проходить под Малым Каменным мостом и станет продолжением маршрута вдоль Москвы-реки от «ГЭС-2» до Воробьевых гор.

«Длина моста составит 170 метров, ширина — не менее 5,4 метра. Будет организовано четыре спуска к набережной, включая два с пандусами. Мост защитят от осадков и перепадов температур с помощью акриловых покрытий и яхтенного лака», — сообщил Собянин.

По словам мэра Москвы, передвигаться по пешеходному мосту можно будет и в темное время суток безопасно. Для удобства населения там установят подсветку в бело-синей гамме.

Предполагается, что новый объект станет новым притяжением людей на береговой линии Москвы-реки, а также он идеально впишется в ландшафт Водоотводного канала.