Первый звонок в школе № 6 в Рошале открыл новый учебный год

Торжественной линейкой открыли новый учебный год в школе № 6 города Рошаля. Для почти 600 учеников в двух корпусах учреждения — в Рошале и Бакшееве — прозвенел первый звонок, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Особенно волнительным этот день стал для 46 первоклассников. Их первыми проводниками в мир знаний стали учителя Нина Геннадьевна Кузьмина, Наталья Владимировна Полоскова и Татьяна Анатольевна Гуменюк. На финишную прямую школьного пути вышли одиннадцатиклассники вместе со своим классным руководителем Натальей Львовной Гариной.

С праздником ребят поздравили заместитель главы округа Наталья Федорова, депутат Совета депутатов Яна Котова, клирик Никольского храма Артемий Ищенко и директор школы Светлана Германова.

«От главы округа и от себя лично поздравляю вас с началом учебного года. Учителям хочу пожелать неиссякаемой энергии, творческого вдохновения, благодарных учеников, родителям — терпения и гордости за своих детей. Вам, дорогие выпускники, желаю ценить каждый день, проведенный в стенах родной школы, определиться с будущей профессией, успехов на большом жизненном пути», — обратилась Наталья Федорова.

Ярким сюрпризом для учеников стала встреча с Мальвиной и Буратино. В игровой форме они помогли школьникам разобраться, почему важно хорошо учиться, и вручили педагогам начальных классов символический ключ от страны знаний.

Первоклассников в этот день угостили мороженым от губернатора Московской области Андрея Воробьева и вручили наборы канцелярских принадлежностей от главы округа Николая Прилуцкого.

В завершение праздника прозвучал первый громкий и волнующий звонок. Право дать его в этом году получили ученица 1 класса Софья Травинкина, дочь участника СВО, и одиннадцатиклассник Тимофей Чернигов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что на территории региона ежегодно приводят в порядок 60 школ. Там появляются современные спортзалы, лаборатории, пищеблок и т. д.

«Все это другое настроение и для учителей, и для наших деток», — сказал Воробьев.