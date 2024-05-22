Первый замглавы Минэкологии вручил почетную грамоту главы ЛНР компании в Коломне

Первый замминистра экологии и природопользования Московской области Павел Бида от лица правительства Московской области вручил почетную грамоту главы Луганской Народной Республики основателю заводов ООО «ЭВИ Косметик Лаб» и ООО «Омега Пласт» Игорю Баулину за весомый личный вклад в дело служения идеям гуманизма и милосердия, активную гражданскую позицию, неравнодушие к судьбам жителей Донбасса, своевременно оказанную поддержку участникам СВО и мирному населению Луганской Народной Республики. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии региона.

«Руководитель предприятия Игорь Баулин объединил профессионалов, которые не только делают все для развития темпов производства, но и помогают своим землякам. Неоднократно компания собирала и отправляла в зону проведения специальной военной операции гуманитарные грузы. Эта работа продолжается. Спасибо вам большое, Игорь Михайлович», — сообщил Павел Бида.

Уже более 15 лет озерская компания «ОМЕГА ПЛАСТ» сохраняет лидерство на отечественном рынке по выпуску современной пластиковой упаковки для косметической продукции и средств бытовой химии. В период 2022–2023 год размер переданной организацией гуманитарной помощи составил порядка 40 тонн, с начала 2024 года было передано более 30 тонн гуманитарной помощи в военные части и госпитали Московской области. Общая стоимость гуманитарной помощи, переданной за 2022–2024 годы, оценивается более чем 60 млн рублей.

Игорь Михайлович занимает активную гражданскую позицию, оказывает всестороннюю помощь городскому округу в поддержании патриотического движения, участвует в финансировании городских мероприятий и торжеств, в том числе приуроченных ко Дню Победы. Неоднократно удостаивался письменных благодарностей от администрации городского округа Коломна за участие в финансировании проведения детских городских праздников и культурно-массовых мероприятий и торжеств, в том числе приуроченных ко Дню Победы.

В 2024 году Игорь Баулин организовал площадку с выставкой военной техники и работой полевой кухни для всех желающих.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что помощь семьям участников СВО очень важна, ее нужно оказывать адресно и учитывать индивидуальные потребности людей.

«Чтобы работать там, нужно быть спокойным, что дети, семья здесь защищены, что они обеспечены», — подчеркнул губернатор.