Первый заместитель главы Павлово-Посадского округа посетил ООО «РТК-ЭЛЕКТРО-М»

Вчера, 31 октября, в рамках развития сотрудничества, Первый заместитель главы Павлово-Посадского городского округа Сергей Владимирович Балашов встретился с Генеральным директором ООО «РТК-ЭЛЕКТРО-М» Игорем Викторовичем Черенковым, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Мы увидели в работе единственный в России завод по производству малогабаритных пофазно-изолированных литых токопроводов и шинопроводов на напряжение до 35 кВ.» — поделился Сергей Владимирович.

Особо впечатляет: высокотехнологичное производство: продукция не только не уступает импортным аналогам, но и превосходит их по ключевым параметрам — электродинамической и термической стойкости.

Стратегия развития: компания активно инвестирует в R&D, работая над увеличением номинальных токов и созданием решений для высоковольтного сегмента.

Вхождение завода в состав ГК «НЭК» в конце 2024 года открыло новые горизонты для применения технологий и расширения географии поставок.

«Отдельно хочется отметить новый амбициозный проект — строительство второй очереди завода для выпуска продукции на 100-220 кВ. Благодарю Игоря Викторовича за открытость и гостеприимство. Уверен, что потенциал для совместной работы огромен. Удачи команде „РТК-ЭЛЕКТРО-М“ в реализации всех планов!» — подытожил Сергей Балашов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что главная цель особых экономических зон — чтобы инвесторы могли реализоваться в полной мере.

По его словам, важно, чтобы каждый, кто приходит в индустриальные парки или особые экономические зоны, мог реализоваться полностью — с прибылью, внедрением всего самого умного и полезного и для человека, и для страны.