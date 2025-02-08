Первый Всероссийский научный диктант «Наука во имя Победы» прошел в МГУ

В стенах Шуваловского корпуса МГУ им. Ломоносова прошло уникальное событие — первый в истории России научный диктант, посвященный вкладу советских ученых в Победу в Великой Отечественной войне. Мероприятие, получившее название «Наука во имя Победы», привлекло огромное внимание молодежи, пишет ТАСС .

Переполненная аудитория наглядно продемонстрировала интерес подрастающего поколения к этому событию — школьники и студенты заняли практически все места. Помимо главной площадки в МГУ, диктант также проводился в других престижных научных центрах столицы — Доме ученых Курчатовского института и НИЯУ МИФИ, являющемся альма-матер одного из организаторов мероприятия.

В научно-образовательной акции приняли участие более 200 тыс. человек, что вдвое превысило ожидания организаторов. Об этом сообщил замглавы Минобрнауки РФ Денис Секиринский.

Возглавляющий координационный совет по делам молодежи при президентском Совете по науке и образованию Никита Марченков подчеркнул широкий географический охват мероприятия — площадки для написания диктанта были организованы в 70 регионах России, помимо столицы.

Формат диктанта предполагает тестирование с множественным выбором: участники должны ответить на 25 вопросов, каждый из которых содержит четыре варианта ответа. Проверить свои знания можно дистанционно на официальном сайте проекта.

Диктант прошел в рамках объявленного президентом России Владимиром Путиным Десятилетия науки и технологий в День российской науки. Московский государственный университет подчеркнул важность демонстрации научно-технологического скачка советской науки в военные годы.