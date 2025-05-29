Первый отель для бездомных котов открыли в Санкт-Петербурге

Посетители общественного пространства «Севкабель» в Санкт-Петербурге на территории «Исткабеля» могут увидеть необычное строение с названием «Котелло». Это первый оборудованный отель для бездомных кошек, сообщает газета «Петербургский дневник» .

Необычный проект совместными усилиями реализовали сервис бронирования отелей «Отелло» и «Севкабель Порт». Поддержку при открытии «Котелло» оказал фонд помощи бездомным животным «Ника».

В настоящее время на территории отеля для бездомных котов живут уличные животные, которые давно считают территорию «Севкабеля» своей. В прошлом кошек подкармливали рабочие завода «Севкабель».

«Пока мы ведем переговоры с организациями, которые помогают в вопросе стерилизации и вакцинации животных, нам было важно обеспечить четвероногих друзей теплом и крышей над головой в месте, где они давно живут. Так и возникла идея построить отель для котиков», — рассказала заместитель гендиректора «Севкабель Порта» Валентина Антюшина.

В необычном отеле установлено все необходимое для комфортной жизни животных: миски для еды и воды, когтеточки, а также лежанки разных уровней и размеров. В планах рядом с объектом установить табличку с QR-кодом, который будет вести в Telegram-бот, где желающие смогут узнать подробности о проекте, о котах и о том, как животных можно забрать к себе домой.