Первый автосервис заработает в селе Дмитровский Погост Шатуры

Жителям села Дмитровский Погост округа Шатура не придется преодолевать десятки километров, чтобы помыть свое авто. В населенном пункте появился современный автосервис. Его открыл местный житель Андрей на собственном участке. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Администрация муниципального округа оказывала ему содействие в решении различных организационных вопросов, поскольку запрос на заведение подобного рода в селе поступал неоднократно.

«Порядка 115 населенных пунктов входят в Дмитровское территориальное управление. Транспортное средство сейчас почти у каждой семьи. А вот чинить и обслуживать машину автовладельцам приходилось ездить в Спас-Клепики или Егорьевск. Это были ближайшие точки автомойки и техсервиса», — рассказал руководитель Дмитровского управления Виктор Макаров.

Хозяин уже закупил современное оборудование для автосервиса — подъемник. В новом помещении соблюдены все технологии. Организовано два зала: автосервис и мойка. Первые авто сельчан уже мылись в новом помещении и смогли оценить качество услуги.

Для удобства посетителей организован отдельный заезд на территорию сервиса. Пока приводить в порядок машины односельчан хозяин будет сам, позднее планирует привлечь к работе помощников.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. На оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.