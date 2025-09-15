Первый в сезоне «Урок цифры» на тему «ИИ-агенты» пройдет 22 сентября-12 октября

С 22 сентября по 12 октября пройдет первый в новом сезоне «Урок цифры» на тему «ИИ-агенты». Партнер урока и разработчик содержания — Благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее» при экспертной поддержке Сбера и команды GigaChat. Об этом сообщают организаторы проекта.

Проект ежегодно реализуется АНО «Цифровая экономика» совместно с Минцифры России и Минпросвещения России в поддержку федерального проекта «Кадры для цифровой трансформации» национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

Урок адресован учащимся 1-11 классов и направлен на развитие ключевых компетенций цифровой экономики у школьников, а также их раннюю профориентацию в сфере информационных технологий. В рамках урока учащиеся повысят цифровую грамотность в области искусственного интеллекта, сформируют понимание архитектуры ИИ-агента и принципов его работы. Кроме того, будет продемонстрирована практическая польза и применение ИИ в различных сферах деятельности человека.

ИИ-агенты — это следующий шаг в эволюции искусственного интеллекта. Они превращают ИИ из инструмента в самостоятельного помощника, который способен действовать без постоянного контроля человека. Уже сегодня они эволюционировали от простых программ до сложных цифровых «сотрудников». ИИ-агенты пишут код, генерируют изображения, проводят анализ данных, автоматизируют рутину — и это только начало! Изучение ИИ-агентов открывает двери в профессии будущего и дает понимание того, как будет устроен цифровой мир завтра.

«Благодаря Всероссийскому проекту «Урок цифры» мы делаем общий вклад в будущее, где человек и искусственный интеллект будут работать в синергии. В новом сезоне проекта Благотворительный фонд „Вклад в будущее“ взял на себя задачу рассказать о прорывной теме — ИИ-агенты. Это не просто очередная технологическая новинка, а настоящее открытие в развитии искусственного интеллекта. Мы создали доступный и понятный контент, который ответит, как актуальным запросам времени, так и интересам всех участников образовательного процесса», — отметил исполнительный директор Благотворительного фонда «Вклад в будущее» Петр Положевец.

Гендиректор АНО «Цифровая экономика» Сергей Плуготаренко отметил, что искусственный интеллект сегодня становится одним из ключевых направлений развития технологий в мире. Решения на основе ИИ активно внедряются и используются в различных отраслях экономики.

«Первый в новом сезоне «Урок цифры», подготовленный при участии экспертов Сбербанк, посвящен интересной и актуальной теме — ИИ-агенты. Школьники смогут узнать, как устроены ИИ-агенты, как применять их на практике, заинтересоваться этой темой и в будущем развивать свои знания и навыки в этом направлении. С помощью подобных уроков происходит вовлечение школьников в повестку цифровых технологий — это важный шаг для формирования квалифицированного кадрового резерва для развития ИТ-отрасли в дальнейшем», — сказал Плуготаренко.

Первый «Урок цифры» нового сезона позволит сформировать у обучающихся представление, что такое ИИ-агенты и как они работают, покажет их особенности и отличия от больших языковых моделей, а также продемонстрирует их практическую пользу и применение в различных сферах деятельности человека.

Урок построен таким образом, чтобы обучение проходило интересно для детей и подростков любых возрастов: 1 — 4 классов, 5 — 9 классов, 10 — 11 классов. Для комфортного прохождения урока на разных устройствах разработана мобильная версия. Понадобятся только телефон и доступ в Интернет.

Материалы «Урока цифры» сопровождаются методическими рекомендациями для педагогов. В них будут предложены сценарии проведения занятий с учеетом разной технической оснащенности классов. Для дополнительной подготовки педагогов к «Уроку цифры» 17 сентября в 10:00 на сайте проекта урокцифры.рф пройдет дистанционное обучающее мероприятие с разработчиками урока. Урок доступен по ссылке.