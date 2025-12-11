Первые мстители: свет отрубили пенсионерке, вернувшей жилье по «схеме Долиной»

В Сочи разразился скандал, связанный с «эффектом Долиной»: новые владельцы квартиры, которую пенсионерка продала, а затем вернула через суд, отключили ей электричество, сообщает SHOT .

Елена и ее муж из Новокузнецка. В июле текущего года пара купила квартиру в Сочи, так как давно мечтала жить у моря. Квартира находилась в продаже 3 месяца и была оценена в 6,5 млн рублей. Владелица предоставила все необходимые документы и быстро выписалась после заключения сделки.

Супруги собрали вещи и приехали в Сочи, однако в квартиру не попали, так как хозяйка, которая обещала съехать, перестала отвечать на звонки.

Пенсионерка подала в суд, заявив, что стала жертвой мошенников. Суд признал сделку недействительной. Елена, не желая сдаваться, обратилась за помощью к адвокату. Все лето и осень они вели поиски хозяйки. Выяснилось, что женщина, работающая медсестрой, пытается получить справку о своей невменяемости. Хотя с таким диагнозом она не сможет продолжать работать, но надеется остаться с квартирой и деньгами.

В борьбе за квартиру Елена пошла на хитрую месть: как действующий владелец, она заключила договоры с поставщиками услуг и отключила электричество в квартире пенсионерки.

