Первую социальную ипотеку вручили медработникам в 2024 году

В доме правительства Московской области состоялось вручение свидетельств по программе «Социальная ипотека». Сертификаты на приобретение жилья получили 47 медработников: врачи, фельдшеры, медицинские сестры, а также акушерка и рентгенолаборант, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Соципотека является одной из самых значимых мер социальной поддержки для медицинских работников в Подмосковье. За время ее работы воспользовались более 1,8 тыс. медиков в Подмосковье. В этом году мы планируем выдать 160 свидетельств», — рассказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.

Программа действует с 2016 года по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева. С начала ее реализации более 3 тыс. специалистов смогли улучшить свои жилищные условия.

«В 2024 году мы вручим 295 свидетельств по программе «Социальная ипотека». Из них: 160 медицинским работникам — врачам, фельдшерам и медсестрам, 73 учителям, 53 свидетельства молодым ученым и уникальным специалистам ОПК и 5 тренерам. По программе участники получают от региона 50% от стоимости жилья в качестве первоначального взноса. В течение 10 лет ежемесячно выплачивается компенсация суммы основного долга — сами получатели платят только проценты по кредиту», — сказала министр жилищной политики Московской области Инна Федотова.

В рамках программы специалисты получают от Московской области 50% от стоимости жилья в качестве первоначального взноса. В течение 10 лет ежемесячно выплачивается компенсация суммы основного долга — сам получатель социальной ипотеки платит только проценты по кредиту.

Также в Московской области реализуются другие меры соцподдержки медработников: компенсация аренды жилья, предоставление земельного участка под строительство дома, программы «Земский доктор», «Приведи друга» и другие.Подробная информация размещена на сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что власти региона продолжают привлекать врачей разных специальностей на работу.

«Мы стараемся в нашем регионе привлекать врачей, условия создавать. Их много не бывает. Этих условий. Есть социальная поддержка и материальная поддержка. Но врачей не хватает», — отметил Воробьев.