Первоклассники ДНР получили подарки от Подмосковья ко Дню знаний

В День знаний первоклассники Новоазовска Донецкой Народной Республики получили в подарок школьные рюкзаки с канцелярскими принадлежностями. Эта инициатива была реализована при поддержке правительства Московской области, сообщает пресс-служба Минобразования Подмосковья.

Родители и дети выразили слова благодарности губернатору Московской области Андрею Воробьеву, министру образования Ингрид Пильдес, министру социального развития Андрею Кирюхину, а также сотрудникам ГКУ МО «Дирекция заказчика капитального строительства» за их усилия в создании праздничного настроения для первоклассников.

«Мы рады, что смогли внести свой вклад в День знаний для первоклассников Новоазовска. Образование — это основа будущего, и важно поддерживать детей в их первых шагах на этом пути. Надеемся, что наши подарки помогут им с радостью начать учебный год и достигать новых высот в знаниях», — сказала Ингрид Пильдес.

В ведомстве напомнили, что ранее правительство Московской области отправило почти 19 тысяч экземпляров учебной литературы для обучающихся 1-11 классов в школы города Макеевки Донецкой Народной Республики.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.