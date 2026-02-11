«Первое слово дороже второго»: юрист объяснил применение поговорки в суде

Появление фразы «Первое слово дороже второго» в судебном акте не является основанием для вынесения решения. Это стилистический прием, облекающий сложную юридическую доктрину в понятную форму. Об этом сообщил РИАМО юрист Алексей Князев.

Ранее Арбитражный суд Московского округа постановил, что «первое слово дороже второго», рассматривая в открытом судебном заседании кассационную жалобу. Спор касался промышленных компаний — Невского завода, ПКФ ТСК, «Промконтроля» и других.

«В данном случае речь идет о принципе эстоппель — запрете противоречивого поведения. Сторона, заявившая определенную позицию, на которую добросовестно положилась другая сторона, не может впоследствии от нее отказаться в ущерб контрагенту», — сказал Князев.

По словам эксперта, поговорка лишь наглядно иллюстрирует этот правовой запрет. Решение суда зиждется на нормах Гражданского кодекса о добросовестности и стабильности гражданского оборота, а не на народной мудрости.

«Такие формулировки редки, но допустимы, когда помогают сделать мотивировочную часть решения более ясной и убедительной. Таким образом, это не подмена права, а его разъяснение доступным языком», — заключил юрист.

