Первая клубника созрела в Московской области

Подмосковные фермерские хозяйства и крупные сельхозпроизводители приступают к сбору первых ягод. По прогнозам урожай в этом году составит около 700 тонн. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

На территории региона выращивается несколько десятков сортов клубники, она же — земляника садовая. Ягода поспевает в начале­ — середине июня, выращивается в экологически чистых местах и имеет отменный, сладкий вкус. Крупные, крепкие, ароматные ягоды регионального сельхозпроизводителя уже начинали появляться на фермерских прилавках и полках магазинов.

В Коломенском округе клубника произрастает на полях сразу нескольких предприятий, среди которых: «Коломенская ягода», ФГУП АПК «Непецино», ФГБНУ «Всероссийский селекционно-технологический институт садоводства и питомниководства», а также в фермерском хозяйстве «Вкус&Польза» в селе Белые Колодези.

«Майские заморозки отодвинули урожай на несколько недель. Сейчас собираем первую партию от сорта «Азия» ­– крупная, сладкая, красная и большая ягода. Приглашаем всех на нашу ферму за сезонным витаминным угощеньем», — отметила руководитель семейной фермы Анастасия Лапшина.

Ферма работает с 2019 года. Именно тогда и зародилась идея производства экологически чистой и доступной ягоды в Подмосковье. В процесс производства вовлечены все члены семьи Анастасии. Философия предприятия — передача семейных ценностей через вкус локальных продуктов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе начали собирать больше зерна, увеличилась площадь задействованных сельхозземель.

Он напомнил, что, когда начали развивать сельское хозяйство, задействованных площадей было 480 тыс. га.

«Сейчас — под 900 тыс. (га — ред.). Всего, как мы знаем, у нас миллион (га — ред.) максимальный объем сельхозземель. И зерна собираем больше», — сказал Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям региона.