Первая игра по лазарету для детей участников СВО прошла в Ленинском округе

В конном парке «Русь» Ленинского городского округа состоялся турнир по лазарету, в котором приняли участие дети наших бойцов. Об этом сообщила пресс-служба главы Ленинского городского округа Станислава Каторова.

«Такое мероприятие для детей участников специальной военной операции мы устраиваем впервые. Наша главная цель — охватить весь округ и в будущем проводить подобные турниры на постоянной основе», — сказал руководитель Ленинского отделения «Боевого братства» Владимир Песоченко.

Он также уточнил, что данная командная игра развивает тактическое мышление и помогает снять стресс. В процессе игроки могут общаться, сотрудничать, договариваться и вести открытый диалог.

По правилам турнира ребят разделили на команды. Их главная задача — захватить базу противника, используя лазерный автомат. Некоторые дети приехали сюда со своими папами, которые сейчас находятся в отпуске.

«Данное мероприятие — это возможность провести время с папой, так как совсем скоро он уедет», — поделилась участница игры.

Помимо материальной помощи, семьям важна еще и психологическая поддержка. И такие мероприятия позволяют участникам СВО, их женам и детям почувствовать внимание и заботу.

«Мы бы очень хотели, чтобы эти семьи пришли на игру. Здесь мы можем помочь с решением каких-либо вопросов и сложностей. Стоит добавить, что в дальнейшем на мероприятиях будут присутствовать профессиональные психологи», — рассказала начальник территориального отдела Молоковское Любовь Тарабрина.

Около 30 детей приняли участие в соревновании. До окончания лета планируется провести такие игры в разных уголках нашего округа. В самом конце останутся две команды, которые сыграют в финале и получат призы.

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