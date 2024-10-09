Перспективы развития сферы обращения с отходами обсудили на экофоруме в Истре

Российский экологический форум стартовал 6 октября в Подмосковье на базе кампуса «СберУниверситета» в городском округе Истра. Организатором мероприятия выступает Российский экологический оператор. Это крупнейшее отраслевое событие, объединяющее главных игроков сферы обращения с отходами. На одной площадке уже четвертый год собираются чиновники, эксперты и предприниматели. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии Подмосковья.

«Российский экологический форум — одна из лучших площадок для обсуждения новых идей. Мы всегда готовы делиться опытом с другими регионами, а также интегрировать интересные решения в работу нашего министерства. Я уверен, что в этом году на форуме обсудили решение как раз тех задач, которые будут формировать будущее отрасли», — отметил и. о. министра экологии и природопользования Московской области Павел Бида.

В форуме приняла участие делегация министерства экологии и природопользования Московской области. Коллеги выступили на панельных сессиях и приняли участие в прениях.

«С 2021 года в Подмосковье успешно функционирует комплексная система обращения со строительными отходами. Жители региона положительно восприняли эту инициативу, что позволило нам перейти к более активному информированию населения о возможности переработки строительного мусора. Для удобства граждан мы запустили горячую линию по номеру 122/7, где можно оформить заявку на вывоз строительных отходов. С 26 сентября работу линии оптимизировал автоматизированный голосовой помощник, доступный в любое время суток. Статистика демонстрирует эффективность принятых мер: за 2024 год мы получили 1 216 заявок, что в семь раз превышает показатели прошлого года. Только за сентябрь текущего года было переработано около 5 млн куб. м строительных отходов. В настоящее время мы активно разрабатываем мобильное приложение, которое сделает процесс заказа вывоза строительного мусора еще более доступным и удобным для жителей Подмосковья», — рассказал первый заместитель министра экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин, выступая на сессии «Обратная сторона демонтажа: как технологии повышают эффективность».

В сессии про экомониторинг и перспективы его развития также принял участие генеральный директор ГКУ «Мособлэкомониторинг» Константин Малащук. Спикеры обсудили, как должна быть построена система экомониторинга в России, чтобы обеспечивать различные группы пользователей актуальной информацией.

«Для дальнейшего развития территориальных систем наблюдения и формирования массива данных для наполнения ФГИС «Экомониторинг» необходимо сформировать и закрепить нормативно модель такой системы, в которой будут понятны наборы инструментов, в первую очередь технических средств и оборудования, для проведения наблюдений в компонентах окружающей среды», — рассказал Константин Малащук.

В рамках форума были представлены инновационные разработки и проекты, направленные на улучшение экологической ситуации в России. Особое внимание было уделено внедрению современных технологий переработки отходов и снижению негативного воздействия на окружающую среду. Участники форума подчеркнули важность сотрудничества между государственными органами, бизнесом и научным сообществом для достижения общих целей в области охраны окружающей среды.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил исполняющему обязанности министра экологии и природопользования региона Павлу Биде реализовывать приоритетные направления в обозначенной сфере.

«Министерство экологии и природопользования Павел Александрович Бида возглавит, мы его знаем. Вы последнее время занимаетесь всем, что связано с экологией, в том числе на рекультивируемых полигонах, на модернизации КПО. Сейчас ваш опыт так же важен, как и каждому из нас важно иметь команду. Команду, которая будет дополнять и соответственно автономно, в хорошем смысле, реализовывать те направления в экологии, которые сегодня, вчера и завтра будут являться приоритетными», — сказал Воробьев.