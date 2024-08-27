Перинатальный центр Щелкова в сентябре приглашает будущих родителей на курсы

В сентябре нынешнего года специалисты перинатального центра округа Щелково ждут будущих родителей на бесплатные курсы, сообщает пресс-служба администрации округа.

Это бесплатные курсы для беременных на самые актуальные темы. Цель школы — подготовить будущих родителей к родам и уходу за новорожденным. Курсы учат правильному дыханию, позволяют преодолевать психологические барьеры, вести здоровый образ жизни, задать и получить ответы на важные для каждого из будущих родителей вопросы.

Занятия в школе «Я мама» проводятся каждый вторник и четверг, без предварительной записи.

План занятий:

3 сентября с 12:00–13:00 — «Подготовка к грудному вскармливанию, что важно знать во время беременности». Консультанты по ГВ.

5 сентября с 12:00–13:00 — «Течение беременности. Физиологические изменения в организме мамы. Правильное питание. Гигиенические правила. Профилактика туберкулеза в окружении будущей мамы». (врач акушер-гинеколог)

10 сентября — с 11:00 до 12:00 «Бейби-блюз», послеродовая депрессия, эмоциональное выгорание после родов. Профилактика. 38 каб. (психолог). В этот же день с 12:00–13:00 «Я родился в Подмосковье» — «Роды в Щелковском перинатальном центре». Современные технологии и команда профессионалов. Комфорт, уют и безопасность каждой маме и ребенку. Вы и Ваш малыш в нашем перинатальном центре. Готовимся к рождению малыша: что взять с собой на роды, что необходимо подготовить для встречи малыша дома. Что нужно знать от рождения до выписки? «Золотой час», оценка по шкале Апгар. Первые обследования малыша при рождении. (Врач-неонатолог) 38 каб.

12 сентября, 11:00 — 12:00 — тренинг по дыханию в родах. Техники немедикаментозного обезболивания. 18 каб. Одеваем удобную одежду для занятий на фитболе и берем носочки. (психолог). С 12:00 до 13:00 пройдет занятие «Накануне родов. Признаки начала родов. Когда ехать в роддом. Что взять с собой». (врач акушер-гинеколог) 38 каб.

17 сентября, 11:00 — 12:00 — «Папа, мама и малыш первый год. Этапы формирования здоровой привязанности», 38 каб. (психолог). С 12:00 до 13:00 — «Уход за новорожденным — мама может! Уход за малышом в родильном доме и после выписки. Как ухаживать дома: одежда, купание, прогулки. Уход за носиком, ногтями, пупочной ранкой». (врач-неонатолог) 38 каб.

19 сентября, 11:00 — 12:00 — тренинг по дыханию в родах. Техники немедикаментозного обезболивания. 18 каб. Одеваем удобную одежду для занятий на фитболе и берем носочки. (психолог). С 12:00 до 13:00 «Периоды родов. Схватки, потуги, рождение плаценты». (врач акушер-гинеколог) 38 каб.

24 сентября, 11:00 — 12:00 — Как успокоить плачущего малыша. Метод Харви Карпа. 38 каб., с 12:00 до 13:00 — «Маленькие секреты — залог здоровья! Пограничные состояния новорожденного. Что необходимо знать каждой маме?». (врач-неонатолог) 38 каб.

26 сентября, 11:00 — 12:00 — тренинг по дыханию в родах. Техники немедикаментозного обезболивания. 18 каб. Одеваем удобную одежду для занятий на фитболе и берем носочки. (психолог), с 12:00 до 13:00 — «Ранний и поздний послеродовый периоды. Контрацепция после родов». (врач акушер-гинеколог) 38 каб.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил уделять особое внимание поддержке семей с детьми. В регионе для этой цели вводятся различные выплаты.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.