Пересмотр тарифов на вывоз мусора теперь доступен в «цифре» в Подмосковье

Подать заявление на пересмотр ранее установленных тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами теперь можно в электронном виде. Об этом сообщили в пресс-службе Мингосуправления Московской области.

«В Подмосковье процесс установления тарифов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами оцифрован в октябре 2018 года. Теперь в рамках онлайн-услуги появилась возможность подать заявку на пересмотр установленных тарифов, что делает процесс более простым и доступным», — отметила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

Твердые коммунальные отходы (ТКО) — это все бытовые отходы, которые накапливают и выбрасывают жители многоквартирных и частных домов. Коммунальную услугу по сбору, вывозу и утилизации мусора предоставляют региональные операторы — индивидуальные предприниматели и юридические лица. Ежемесячно за эту работу они получают оплату по утвержденному тарифу.

В ряде случаев тарифы могут быть пересмотрены. Например, вступило в законную силу решение суда о необходимости пересмотра долгосрочных параметров регулирования тарифов или изменилась система налогообложения регулируемой организации.

Услуга доступна на портале госуслуг Подмосковья в разделе «Бизнесу» — «Развитие бизнеса» — «Сбытовые организации и установление тарифов».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.