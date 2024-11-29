Переоформление договора на газ теперь доступно на портале госуслуг Подмосковья

Теперь подать заявление на переоформление договора поставки газа можно в электронном виде на портале госуслуг Московской области. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления региона.

«В ряде случаев жителям может потребоваться переоформление договора поставки газа. Теперь оформить и подписать документ можно онлайн в личном кабинете на региональном портале с помощью мобильного приложения «Госключ». Кроме того, в электронную форму услуги внедрен сервис автоматической проверки наличия у заявителя договора на техобслуживание газового оборудования. Новшества позволят сэкономить время и быстро решить вопросы по переоформлению необходимых документов», — рассказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Надежда Куртяник.

Договор поставки газа нужно переоформлять при смене собственника жилья, приобретении недвижимости, а также если меняется порядок определения объема потребленного газа.

Услугой «Переоформление договора о поставке газа для граждан» могут воспользоваться физические лица. Чтобы подать заявку, нужно заполнить интерактивную форму заявления и приложить документы.

Договор поставки газа поступит в личный кабинет на региональном портале в течение 10 рабочих дней. Для подписания необходимо иметь усиленную неквалифицированную электронную подпись в приложении «Госключ».

Услуга предоставляется бесплатно.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил рассмотреть возможность установки бесплатной системы безопасности от утечек газа для ряда категорий семей.

«Очевидно, что случаи трагические показывают нам, что особое внимание нам нужно уделить социально не защищенной группе граждан. <…> Здесь я предлагаю <…> особенно подумать и обеспечить бесплатную систему безопасности, а именно тот механизм, который в случае утечки перекрывает газ. Вы знаете, что эти счетчики, <…> аппаратура более дорогая, но очень-очень важная», — сказал Воробьев.