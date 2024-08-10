Переменная облачность и до +25 градусов ожидается в субботу в Московском регионе Общество сегодня в 07:10

В Подмосковье и столице в субботу прогнозируется переменная облачность, температура поднимется до плюс 23 — плюс 25 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.