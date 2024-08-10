Переменная облачность и до +25 градусов ожидается в субботу в Московском регионе
В Подмосковье и столице в субботу прогнозируется переменная облачность, температура поднимется до плюс 23 — плюс 25 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
Местами пройдет кратковременный дождь.
Западный, юго-западный ветер будет дуть со скоростью 5-10 м/с. Атмосферное давление составит 745 мм рт. ст.
11 августа в регионе прогремит гроза, ветер усилится порывами до 17 м/с. Температура ночью ожидается плюс 14 — плюс 16 градусов, днем — от 19 до 21.