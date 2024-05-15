Переменная облачность и до +18 градусов ожидается в Московском регионе в среду Общество сегодня в 07:08

В Подмосковье и столице в среду прогнозируется переменная облачность, температура поднимется до плюс 16 — плюс 18 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Также в регионе будет преимущественно без осадков. Скорость ветра переменных направлений не превысит 7 м/с. Атмосферное давление днем составит 756 мм рт. ст. Предстоящей ночью столбики термометров опустятся до плюс 4 — плюс 6 градусов, днем 16 мая они покажут плюс 18 — плюс 20. При переменной облачности обойдется преимущественно без осадков.