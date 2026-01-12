Переключаем психику: сколько дней надо на адаптацию к работе после выходных

Психолог Бирарова: на адаптацию к работе после выходных нужно около 3-4 дней

Психолог Наиля Бирарова рассказала, что период адаптации к трудовым будням после выходных занимает в среднем от трех до четырех дней, сообщает Постньюс .

В течение этого времени, как пояснила эксперт, происходит переключение психики из режима отдыха в рабочий формат, и она приходит в тонус.

Однако Бирарова подчеркнула, что индивидуальные биоритмы оказывают значительное влияние на этот процесс и некоторым людям может потребоваться больше времени на восстановление.

«Кто-то легко входит в рабочее состояние за день, а кому-то может не хватить и месяца. Нужно смотреть на состояние самого человека: его психотип, привычный распорядок дня, характер отдыха в выходные — был ли он активным или пассивным, творческим или, возможно, даже вредным для восстановления сил», — заключила психолог.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.