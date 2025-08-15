Переходить на иные сервисы из-за блокировок в WhatsApp* и Telegram неэффективно
Переходить на непопулярные сервисы после блокировок звонков в мессенджерах WhatsApp* и Telegram неэффективно. Другие люди не будут устанавливать одновременно огромное количество программ, поделился мнением специалист по цифровой безопасности, юрист Станислав Селезнев, сообщает Forbes.
Пользователи не будут перед каждым звонком проверять, насколько удобны мессенджеры, считает он.
13 августа Роскомнадзор подтвердил, что ограничил возможность совершать звонки в мессенджерах Telegram и WhatsApp*. Такое решение было принято для «противодействия преступлениям». В последние дни жители России жаловались на проблемы с голосовой связью в таких мессенджерах.
Ранее депутат Госдумы Денис Парфенов попросил у Роскомнадзора вернуть функцию звонков в заграничных мессенджерах. Он потребовал дать гражданам РФ возможность самим выбирать, где общаться.
* Принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.