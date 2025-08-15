сегодня в 12:49

Переходить на иные сервисы из-за блокировок в WhatsApp* и Telegram неэффективно

Переходить на непопулярные сервисы после блокировок звонков в мессенджерах WhatsApp* и Telegram неэффективно. Другие люди не будут устанавливать одновременно огромное количество программ, поделился мнением специалист по цифровой безопасности, юрист Станислав Селезнев, сообщает Forbes .

Пользователи не будут перед каждым звонком проверять, насколько удобны мессенджеры, считает он.

13 августа Роскомнадзор подтвердил, что ограничил возможность совершать звонки в мессенджерах Telegram и WhatsApp*. Такое решение было принято для «противодействия преступлениям». В последние дни жители России жаловались на проблемы с голосовой связью в таких мессенджерах.

Ранее депутат Госдумы Денис Парфенов попросил у Роскомнадзора вернуть функцию звонков в заграничных мессенджерах. Он потребовал дать гражданам РФ возможность самим выбирать, где общаться.

* Принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России.