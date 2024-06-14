Переехавший в Москву многодетный француз вспомнил, что в РФ его позвал Жириновский

Француз с женой и 9 детьми переехал в Москву из-за любви к России

Уроженец Франции Фабрис Сорлин с женой и девятью детьми перебрался в Москву из-за несогласия с политикой европейских стран. На родине мужчина выступал против однополых браков, сообщает kp.ru .

Дети Сорлина отметили, что российская столица отличается от Парижа безопасностью — в Москве можно гулять ночью и ничего не бояться.

Сам француз признался, что начал получать угрозы после участия в митингах против первого однополого брака в стране. При этом полиция оказалась бессильна в этой ситуации.

Сорлин вспомнил, что однажды ему довелось познакомиться с покойным лидером ЛДПР Владимиром Жириновским. Тогда политик отдыхал на юге Франции.

«Жириновский сказал: мне нравится твой взгляд на вещи, приглашаю тебя с женой. Мы поехали, были в Госдуме у него. Увидели с Изабель Москву, и такие: „Ух ты!“» — поделился француз.

Незадолго до Майдана Сорлин посетил и Украину. Он пытался донести до депутатов Верховной рады, что им следует оставаться на стороне РФ, а не Евросоюза.

Позже Сорлин решил переехать в Россию вместе с супругой и девятью детьми. Мужчина регулярно ездит на Донбасс с гуманитарной помощью. Вместе с друзьями иностранец покупает лекарства, подгузники, игрушки и продукты для жителей региона, а для больниц — специализированное оборудование.