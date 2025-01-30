Переехавшего под Челябинск итальянца депортировали из России

До переезда 69-летний мужчина проживал в итальянском муниципалитете Сельва-ди-Валь-Гардена. В 2021 году он познакомился с женщиной из Копейска, а в 2023 году возлюбленные сыграли свадьбу. После этого Херберт решил переехать в Россию и даже приобрел квартиру в Копейске.

«При подаче документов на продление моего пребывания я столкнулся с откровенным пренебрежением и бюрократическими препонами. Теперь понимаю, что это, вероятно, из-за того, что я не предлагал взяток. Мне не предоставляли необходимую информацию», — рассказал итальянец.

Сенонер подчеркнул, что, по мнению миграционной службы, он допустил «просрочку» в продлении на один день. Это и стало причиной депортации из России. Представители структуры заставили его подписать документ на русском языке, который недостаточно хорошо понимал.

При этом итальянец добавил, что после переезда жители Копейска проявили себя как добрые, отзывчивые и общительные люди. Проблемы возникли лишь с миграционными структурами.

Ранее американский телеканал Fox News сообщал, что в США нашли граждан бывших СССР, Югославии и Чехословакии, подлежащих депортации из страны.