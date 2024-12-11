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Перед судом России предстали семь солдат ВСУ за атаку на Курскую область

Перед российским судом предстали семь украинских военнослужащих, которые участвовали во вторжении в Курскую область, пишет ТАСС .

Второй Западный окружной военный суд в закрытом режиме начал рассмотрение по существу уголовного дела в отношении солдат Вооруженных сил Украины.

Отмечается, что судебный процесс ведется в закрытом режиме в целях обеспечения безопасности участников процесса.

Подсудимые являются гражданами Украины. Их обвиняют в совершении теракта группой лиц, повлекшего наступление тяжких последствий. Им продлили срок ареста еще на полгода.

Киев совершил вторжение в Курскую область 6 августа. Спустя три дня ситуацию в регионе признали чрезвычайной и федерального характера. Затем в регионе ввели режим контртеррористической операции и перебросили резервы Вооруженных сил России.

Ранее пленный военнослужащий ВСУ, командир взвода, младший лейтенант Евгений Гоч рассказал, что попал в ряды украинской армии принудительно.