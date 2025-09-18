Перечислены 5 странных исследований участников Шнобелевской премии 18 сентября

Каждую осень людям со странными достижениями вручают шуточную награду — Шнобелевскую премию. Ее позиционируют как «аналог» престижной Нобелевской премии, которую дают великим ученым. В 2025 году церемония пройдет 18 сентября.

Шнобелевскую премию создали в 1991 году. Ее придумали, вдохновившись юмористическим изданием «Анналы невероятных исследований», созданных Марком Абрахамсом.

Каждый год Шнобелевскую премию дают 10 людям. Люди получают ее за бессмысленные достижения и исследования, которые сначала веселят, а затем заставляют задуматься. Таким образом, награду дают тем, кто сделал остроумные исследования, привлекающие внимание и подстегивающие интерес людей к технологиям, науке и медицине.

При этом Шнобелевскую премию выдают за реальные труды. Выдвинуть на премию человека могут любые люди, в том числе и он сам.

Из последних работ, поданных на «Шнобелевку», — изучение предпочтения в отношении укусов комаров, сексуальности пожилых людей в мультфильмах, связи между использованием смартфона в туалете и риском геморроя, связи между полом доктора и результатами лечения. Также один изобретатель провел исследование сточных вод туалетов самолетов.