PepsiCo впервые за 20 лет изменила формулу классического напитка

Инновационный продукт сохраняет классический вкус Pepsi, но при этом содержит всего 30 калорий и 5 граммов тростникового сахара на порцию, полностью исключая искусственные подсластители. Главной особенностью новинки стало добавление 3 граммов пребиотической клетчатки, способствующей улучшению пищеварения.

Продажи революционного напитка стартуют этой осенью через онлайн-платформы, а в начале 2026 года продукт появится на полках розничных магазинов.

Этот шаг стал ответом компании на растущий спрос потребителей на более полезные альтернативы традиционным газированным напиткам.