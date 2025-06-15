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Пентагон «поздравил» США российскими флагами в День американского флага

В День американского флага официальный аккаунт Пентагона умудрился устроить неожиданный дипломатический казус. Вместо звёздно-полосатого символа США на праздничном посте красовались два российских триколора, сообщает URA.ru .

Надпись «День флага» гордо возвышалась над бело-сине-красными полотнищами, что моментально превратило официальное поздравление в объект насмешек.

Пентагон оперативно удалил ошибочный пост, объяснив его появление «техническим сбоем». Однако скриншоты уже разлетелись по сети, став главным мемом праздника. Особый колорит ситуации придаёт тот факт, что инцидент произошёл на фоне продолжающегося украинского кризиса и напряжённых отношений между Москвой и Вашингтоном.

Исправленный вариант с правильной символикой появился спустя час.