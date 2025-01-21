Пенсионеры Богородского округа передали домашние соленья бойцам СВО

Руководитель сектора по развитию добровольческой деятельности в Богородском округе Максим Зотов поблагодарил женщин за душевный отклик и помощь.

«Отрадно, что с каждым днем волонтеров и добровольцев, которые собирают и возят гуманитарную помощь, плетут маскировочные сети, у нас становится все больше. Такое единение нашего Богородского округа, Подмосковья, всей страны — это огромный вклад в победу», — подчеркнул Максим Зотов.

Женщины очень оперативно откликнулись на предложение волонтеров и принесли соленья, что были дома, в здание молодежного центра «ПРО молодежь». Надо сказать, что Союз пенсионеров всегда с радостью отзывается на призывы о помощи волонтерского движения.

Заготовки передали добровольцу Максиму Сенеку, который в самое ближайшее время повезет груз с гуманитарной помощью в зону СВО.

Стать волонтером Максим решил в связи с тем, что в настоящее время его близкие и друзья выполняют боевые задачи в зоне СВО. Возить туда гуманитарную помощь Максим начал еще летом прошлого года. Поначалу мужчина приобретал необходимые вещи и продукты на личные средства. Позже он начал обращаться к тем, кто также готов помочь, в частности, в центр «ПРО молодежь».

«Бойцы всех волонтеров встречают, как родных. И неважно, что именно ты им привез или просто приехал их проведать и поддержать», — поделился волонтер.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что главными фундаментальными задачами сегодня являются работа и вклад в то, чтобы Россия победила, чтобы наступил мир. Поэтому задача по поддержке участников специальной военной операции является самой главной.

«За это (работа по поддержке СВО — ред.) я хочу поблагодарить муниципалитеты, которые вносят в это направление заметный вклад, а также тех, кто отвечает за это в региональном правительстве. Все, что касается наших ребят, их семей, всех восстановительных работ, которые мы ведем на (новой — ред.) территории, — это самое важное», — сказал Воробьев.