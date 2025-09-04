Пенсионерке в Москве аннулировали бессрочный паспорт гражданина РФ

Столичная пенсионерка внезапно осталась без бессрочного паспорта — его признали недействительным. С тех пор женщина столкнулась с множеством проблем, включая угрозу отключения мобильной связи, сообщает Baza .

77-летняя Татьяна Я. — ветеран труда и инвалид 2-й группы. В 2002 году, когда женщине было далеко за 45 лет, ей выдали последний паспорт. После этого возраста документ становится бессрочным — он должен действовать всю оставшуюся жизнь.

Однако по какой-то причине недавно паспорт пенсионерки был аннулирован. Женщине стало известно об этом 7 августа, когда она пришла в банк. Там ей заявили, что ее паспорт недействителен.

С тех пор у пенсионерки началась черная полоса — ей отказывают в обслуживании в банках, а сотовый оператор грозится отключить связь. Женщина вместе с 85-летним супругом несколько раз обращалась со своей проблемой в МФЦ, МВД и СФР, но ей до сих пор не помогли.

