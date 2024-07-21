Пенсионерка в столице лишилась почти 16 млн из-за мошенников

67-летняя женщина из Москвы потеряла деньги, взятые в кредит, и квартиру на улице Талалихина, после звонка мошенников. Пенсионерке якобы сказали, что ее личный кабинет на Госуслугах взломали, сообщает пресс-служба прокуратуры столицы.