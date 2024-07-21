Пенсионерка в столице лишилась почти 16 млн из-за мошенников
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67-летняя женщина из Москвы потеряла деньги, взятые в кредит, и квартиру на улице Талалихина, после звонка мошенников. Пенсионерке якобы сказали, что ее личный кабинет на Госуслугах взломали, сообщает пресс-служба прокуратуры столицы.
Поверив мошенникам, пенсионерка продала квартиру. Она предполагала, что совершает фиктивную сделку. Деньги женщина передала «криминальному курьера», который назвал ей кодовое слово.
Всего пенсионерка потеряла 15,6 млн рублей.
Людей, причастных к совершению мошенничества, установит Таганская межрайонная прокуратура.