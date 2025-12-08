Пенсионер продал рухлядь, а получил отремонтированное авто по схеме Долиной

Жительница Екатеринбурга лишилась купленного на сайте объявлений автомобиля. Она 7 месяцев ездила на Hyundai, пока ей не сказали, что машина в розыске, сообщает E1.ru .

Экс-владелец Hyundai — пенсионер из Московской области. Он заявил, что стал жертвой злоумышленников и все полученные от продажи авто деньги перевел мошенникам. Тогда машину признали вещдоком и увезли в Долгопрудный, там ее передали на ответственное хранение бывшему собственнику. А молодую маму двоих детей из Екатеринбурга оставили без авто и без денег.

При этом самого пенсионера екатеринбурженка ни разу не видела, машину купила у другого человека. И перед приобретением тщательно проверила транспортное средство.

«Мы заказывали отчет автотеки, проверяли машину через сайт ГИБДД, никаких юридических ограничений не было. Я покупала у лица, которое было вписано в ПТС, то есть я себя полностью обезопасила», — поделилась покупательница.

Авто у пенсионера сначала приобрел перекупщик, он отдал за машину 500 тыс. рублей, затем перепродал ее, после этого автомобиль купила екатеринбурженка. За это время иномарка подорожала почти на 1 млн рублей.

Как рассказала пострадавшая, когда пенсионер продавал авто, то нужно было провести капитальный ремонт двигателя. В него сильно вложились: сделали капремонт, подвеску перебрали.

«То есть машина просто в идеальном состоянии уже была. Продал рухлядь, а получил конфетку», — добавила женщина.

Сразу после продажи пенсионер написал заявление в МВД, что стал жертвой аферистов. Личности и счета мошенников не выявили, поэтому уголовное дело возбудили на неустановленных лиц.

Как отметила пострадавшая, авто объявили в розыск почти через полгода, когда у него сменилось несколько собственников. Владелица оформила ОСАГО, ездила на машине с ноября 2024 года. А в июне ей позвонили и сказали подъезжать в отдел полиции, потому что машина находится в розыске Интерпола. Транспортное средство сразу забрали на спецстоянку, а через месяц увезли к прежнему владельцу.

Екатеринбурженка подала в суд, где хотела оспорить решение следователя о признании ее авто вещественным доказательством. Но процесс проиграла.

Для покупки Hyundai пострадавшая продала свой автомобиль. Теперь женщина осталась без машины, так как на новую у нее нет денег. А потраченные 1,4 млн рублей ей никто не вернул. Из-за отсутствия авто молодая мама не может оперативно возить детей в поликлинику и на кружки, а также не может выйти на работу после декретного отпуска. Телефон экс-собственника из Подмосковья, с которым покупательница хотела связаться, не отвечает.

Женщина обратилась с исковым заявлением в Долгопруденский горсуд. Она просит признать ее добросовестным покупателем. Данный статус может помочь ей вернуть машину. Но сам процесс может занять несколько лет.

