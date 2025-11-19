Пенсионер-курильщик выжил соседку с ребенком из коммуналки в Москве

сегодня в 19:04

Москвичка отсудила 10 тысяч у пенсионера, испортившего одежду дымом от сигарет

25-летняя девушка с трехлетним ребенком засудила 79-летнего соседа по коммуналке на Университетском проспекте в Москве за то, что тот постоянно курил. Об этом сообщает « МК: срочные новости ».

Пенсионер курил всегда и везде. Девушка подала иск в суд.

За пропахшую дымом от сигарет одежду она потребовала с ответчика 50 тыс. рублей. Суд постановил заплатить только 10 тыс. рублей. Пенсионер средства перечислил, но продолжил курить.

В результате девушке с ребенком пришлось съезжать.

Ранее в Санкт-Петербурге женщину выжили из ее квартиры ради собраний «масонской ложи». Ей даже пришлось отсидеть в СИЗО, поскольку она хотела вернуть жилье.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.