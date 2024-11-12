Педиатра Надежду Буянову отправили на 5,5 лет в тюрьму за фейки о ВС РФ

Педиатра Надежду Буянову признали виновной по делу о публичном распространении заведомо ложной информации об использовании ВС РФ по части 2 статьи 207.3 Уголовного кодекса России. За это ее приговорили к пяти с половиной годам лишения свободы, сообщает Baza .

Буянова совершила преступление в 2023 году. Вдова солдата ВС РФ, который умер в зоне спецоперации, пришла на осмотр к педиатру вместе с сыном. Ребенок был грустным и капризничал. Доктор спросила, в чем причина.

Мать сказала, что у мальчика недавно умер в зоне спецоперации отец. На это Буянова ответила, что он «был законной целью для ВСУ».

Осужденная не признала вину. Она считает, что ее оговорили.

По словам адвоката Буяновой, она во время осмотра заметила «расстройство поведения» у пациента. Мать ребенка начала злиться и обвинила врача в дискредитации армии. При этом аудиозапись с осмотра в суде не включали.

Ранее сообщалось, что подмосковного кинолога Анастасию Зиброву просят осудить на шесть лет колонии за распространение фейков о ВС РФ. Она утверждала, что российские войска якобы атаковали Краматорск.