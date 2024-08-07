Национальная система развития научной, творческой, и инновационной деятельности молодежи России «Интеграция» приглашает учащихся общеобразовательных учреждений, среднего профессионального и высшего образования, преподавательский состав, специалистов по делам молодежи принять участие во всероссийских образовательных и творческих конкурсах. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

НС «Интеграция» организует всероссийский Тимирязевский конкурс научно-исследовательских, изобретательных, проектных и творческих работ «АПК — Молодежь, Наука, Инновации».

Участникам предлагается создать проект по направлениям: ботаника, растениеводство, зоология, животноводство, ветеринария, агрономия, генетика, технологии переработки сельскохозяйственной продукции, агробизнес, нормотворчество и кадры в агропромышленном комплексе и другим.

Заочные туры пройдут с 1 сентября по 14 октября этого года и с 1 января по 25 февраля 2025 года. Затем состоятся всероссийские молодежные форумы и итоговое очное соревнование среди победителей заочных туров. Подобную информацию можно узнать на официальном сайте.

Национальная система «Интеграция» также организует и приглашает принять участие во всероссийских конкурсах по другим направлениям, среди которых: «Моя законотворческая инициатива», «Меня оценят в ХХI веке», «Юнэко-2024», «Обретенное поколение», «Наука, творчество, духовность», «Веление времени», «Первые шаги в науке», «Национальное достояние России». Вся дополнительная информация, даты проведения и условия участия представлены на сайте.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в области на сегодняшний день работают порядка 50 тыс. учителей, свыше 2 тыс. из них являются заслуженными работниками сферы образования. Воробьев подчеркнул, что учителя также занимаются патриотическим воспитанием ребят — проводят встречи с настоящими героями на уроках «Разговоры о важном».