Педагогов Подмосковья приглашают поучаствовать в съезде учителей физики

До 24 августа принимаются заявки на дистанционное участие во Всероссийском съезде учителей физики, который пройдет 26–27 августа в образовательном центре «Сириус». Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Съезд станет важной платформой для обсуждения актуальных вопросов и возможностей усиления инженерной составляющей в отечественном школьном физическом образовании. В рамках пленарных и секционных заседаний, а также круглых столов участники смогут обсудить текущее состояние, цели, содержание и перспективы развития физического образования в России.

Принять участие в съезде могут учителя физики общеобразовательных школ, педагоги дополнительного образования, специалисты по педагогике и методике преподавания физики, представители вузов, занимающихся подготовкой учителей, представители органов управления образованием, представители профильных направлений вузов и научно-исследовательских институтов.

Подать заявку на дистанционное участие в съезде, а также ознакомиться с информацией о программе можно на официальном сайте.

Съезд проводится при поддержке Минобрнауки России и Минпросвещения России.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что важно в обучении детей самим учиться новому. Раньше были совершенно другие методики и реальность, а сейчас, в XXI веке, бурно развиваются современные технологии, а онлайн-обучение уже давно не является диковинкой.

«Оно (улучшение показателей образования в регионе — ред.) происходит тогда, когда мы работаем сообща, когда мы не ленимся учиться. Учиться новому, учиться полезному, учиться современному», — сказал Воробьев.

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