Педагоги Реутова приняли участие в форуме под руководством губернатора

Делегация педагогов из Реутова приняла участие в ежегодном форуме педагогов Подмосковья, который прошел 21 августа в преддверии начала нового учебного года при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева. Мероприятие собрало более 350 участников в зале и тысячи — в онлайн-формате, среди которых — директора школ, учителя, наставники и представители ведущих вузов страны, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В рамках пленарной сессии «Образование будущего: тренды, инновации, искусственный интеллект» губернатор поздравил участников с началом нового учебного года и обозначил приоритетные направления развития системы образования в регионе. Особый акцент в новом учебном году будет сделан на объективной оценке качества обучения, успехах обучающихся на олимпиадах, спортивных и творческих конкурсах, а также на внедрении современных технологий, включая искусственный интеллект.

С видео-приветствием к педагогам обратился президент Владимир Путин, также министр просвещения РФ Сергей Кравцов. Кроме того, перед делегатами выступали такие спикеры как Герман Греф, Анатолий Торкунов, Дмитрий Ливанов, Роман Левин, Ингрид Пильдес и Людмила Болотаева. Делегация из Реутова высоко оценила значимость поставленных задач и готова к новым достижениям в 2025–2026 учебном году.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что одна из важнейших задач — поиск учителей для работы в школах.

«За эти годы мы построили большое количество школ и стараемся наполнить их не только оборудованием, компьютерами, интерактивными досками, робототехникой, но и решить важнейший вопрос — наша задача: настойчиво искать учителей, преподавателей», — отметил Воробьев.