Педагоги подмосковного колледжа изучили современные подходы к воспитанию в СПО

Педагоги-организаторы структурных подразделений подмосковного колледжа «Энергия» — Николь Колядина из реутовского Центра оборонно-промышленной подготовки и Эльнара Седрединова из балашихинского Центра медицинской подготовки — приняли участие в образовательном интенсиве «Современные подходы к воспитанию в организациях среднего профессионального образования», который прошел в Москве. Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования Московской области.

В ходе интенсива участники, среди которых были заместители директоров по воспитательной работе, кураторы учебных групп и другие сотрудники, ответственные за воспитательную работу, изучили широкий спектр тем. Среди них: адаптация студентов через знакомство с культурой региона, современные подходы к трудовому воспитанию, профессиональное воспитание, практики реализации профессионально-трудового воспитания, геймификация воспитательных мероприятий и мифы о воспитании в системе СПО. По окончании обучения педагоги успешно защитили свои проекты.

«Поздравляем наших профессионалов! Мы развиваемся вместе с системой СПО. Наши коллеги достойны быть частью этого образовательного процесса. Желаем им удачи в освоении новых знаний и уверены, что они привнесут свежие идеи в работу колледжа „Энергия“! Мы гордимся вами, дорогие Николь Игоревна и Эльнара Дадашевна!» — отметила заведующая Реутовского отделения «Энергии» Надежда Близнякова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.