Педагоги Подмосковья обсудили профилактику девиантного поведения на семинаре 4 декабря

Семинар-тренинг «Конструктор профилактики» собрал около 100 представителей образовательных учреждений Одинцовского городского округа и муниципального округа Истра. Организатором выступил центр социально-педагогического сопровождения Корпоративного университета развития образования.

В ходе мероприятия спикеры и педагоги рассмотрели трудные случаи девиантного поведения учащихся, обсудили алгоритмы действий для педагогов-психологов и современные вызовы в профилактической работе. Для участников провели практические занятия и мастер-класс по диагностике психологического состояния ребенка.

По итогам семинара педагоги получили методические материалы, практические инструменты для работы и возможность продолжить профессиональное общение с коллегами. Семинар был направлен на повышение профессиональных компетенций педагогов в сфере профилактики девиантного поведения. Ранее подобные встречи прошли в Балашихе, Люберцах, Раменском, Сергиевом Посаде и Одинцове. Следующий семинар запланирован в Химках до конца 2025 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев пригласил руководящий состав правительства региона посетить 12 февраля специализированный семинар для управленцев.

«Мы традиционно каждый год собираемся для того, чтобы учиться, обмениваться мнениями, методиками работы как муниципалитетов, территорий, так и отраслевиков. В этот раз обращаю внимание и прошу всех принять участие 12 февраля в семинаре, он будет посвящен как нашим практикам, касающимся отраслей жизни региона, а также идеологии и политике», — заявил губернатор.