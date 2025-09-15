Педагоги Подмосковья обсудили практики внедрения программы «Орлята РФ» в школах

На базе Государственного университета просвещения прошел семинар на тему «Модель управления развитием программы «Орлята России» в школе». Мероприятие собрало более 300 педагогов, среди которых 75 — представители из Московской области. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования региона.

В ходе семинара участники активно сотрудничали, обменивались профессиональным опытом и обсуждали лучшие практики внедрения программы «Орлята России» в школьные сообщества. Основное внимание было уделено актуальным стратегиям управления воспитательным процессом, а также современным методам организации коллективно-творческих дел в начальной школе.

Педагоги изучили новые варианты игровых приемов по межличностному взаимодействию и развитию лидерских качеств, что позволило им расширить арсенал методов работы с учащимися. Участники также отработали методы командообразования и работы в малых группах по трекам программы, что способствовало формированию эффективных команд для реализации проектов.

В рамках работы семинара педагоги провели всесторонний анализ результатов реализации программы социальной активности «Орлята России» за прошедший год, разработали и представили эффективные модели управления развитием программы в образовательных организациях. По итогам работы было предложено проложить работу «Орлят России» и «Движения первых» в основной школе с целью единства воспитательного процесса с начальной школы до основной школы, а также рассмотрели мероприятия для наставников орлят и студентов.

Кроме того, участники обсудили пути повышения мотивации учащихся к участию в социальных и творческих инициативах и познакомились с успешными кейсами и инновационными подходами к воспитательной работе.

Семинар стал важной площадкой для профессионального роста педагогов, обмена опытом и формирования единого сообщества единомышленников, нацеленных на развитие воспитательной среды в школах.

В Подмосковье хорошие результаты в сфере образования благодаря открытости школ к нововведениям и диалогу с обществом, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Особенно я хочу отметить наши флагманские школы, но подчеркнуть не их привилегированность, а то, что они всегда открыты (к диалогу, к чему-то новому — ред.)», — сказал Воробьев.