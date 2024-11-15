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Педагоги Подмосковья могут принять участие во Всероссийском конкурсе мастерства

Стартовал VII Всероссийский конкурс педагогического мастерства «Лучший кинопедагог», который направлен на развитие и продвижение кинопедагогики в образовательной практике. Конкурс предоставляет уникальную возможность выявить лучшие практики применения кино в обучении и воспитании детей. Об этом сообщает пресс-служба организаторов.

Участники конкурса будут оцениваться в нескольких номинациях, включая работу с детьми разных возрастных групп, создание образовательных кинопроектов и внедрение инновационных методов обучения.

Заявки на участие принимаются до 26 ноября 2024 года включительно.

Для подачи заявки необходимо заполнить регистрационную форму на официальном сайте конкурса.

Победители конкурса получат не только ценные подарки и признание коллег, но и приглашение на международный фестиваль детских и семейных фильмов «Ноль Плюс». Там в качестве модераторов на открытых кинопоказах они смогут продемонстрировать свой уникальный опыт.

Подробнее с условиями конкурса можно познакомиться на сайте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.

МСЭДЫ