Педагоги Мытищ приняли участие в педагогической конференции

Региональная августовская педагогическая конференция состоялась в гимназии имени Е. М. Примакова. Участниками мероприятия стали руководители образовательных учреждений, муниципальные координаторы Всероссийской олимпиады школьников (ВсОШ) и педагоги из различных городов Московской области, включая представителей Мытищ. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На встрече участники конференции обсудили актуальные вопросы современного образования, а также подвели итоги олимпиадного сезона 2024/2025.

В рамках мероприятия состоялось награждение, где благодарность от министерства образования Московской области вручена учителю русского языка и литературы школы № 19 Наталье Беловой.

Кроме того, руководителям нескольких мытищинских школ вручили памятные таблички как лучшим региональным площадкам по ВсОШ за 2024-2025 учебный год.

Среди них стали директор школы № 6 Лариса Ляпина, заместитель директора по учебно-методической работе гимназии № 1 Надежда Васина, заместитель директора по учебно-воспитательной работе гимназии № 16 Виктория Степанова.

