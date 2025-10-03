Педагоги из Подмосковья оказались в числе лучших на конкурсах профмастерства

В День СПО были подведены итоги Всероссийского конкурса педагогических работников системы среднего профессионального образования «Мастер года» и конкурса профессионального мастерства «Педагог-психолог — 2025». Об этом сообщает пресс-служба министерства образования региона.

В номинации «Признание профессионального сообщества» конкурса «Мастер года — 2025» победу одержала Валерия Купава, преподаватель ветеринарии Сергиево-Посадского колледжа. За восемь лет работы она не только обучает студентов, но и активно участвует в конкурсах профессионального мастерства в качестве эксперта.

«Подготовленные ею студенты неоднократно становились призерами региональных и национальных чемпионатов по ветеринарии. Стоит отметить, что 85% выпускников колледжа по данному направлению находят работу по специальности», — рассказали в пресс-службе ведомства.

В рамках соревнований, проходивших с 29 сентября, финалисты демонстрировали свои навыки в двух испытаниях: «Конкурс образовательных кейсов» и «Открытый урок». Валерия Купава представила урок на тему «Один день из жизни ветеринарной клиники», в ходе которого студенты проводили осмотр животных и участвовали в экстренных реанимационных мероприятиях.

В номинации «Лучший наставник» конкурса «Педагог-психолог — 2025» победила Евгения Казберова, педагог-психолог лицея имени Героя Советского Союза П. В. Стрельцова из Воскресенска. На протяжении 29 лет она помогает школьникам преодолевать трудные ситуации. Кроме того, 19 лет возглавляет методическое объединение педагогов-психологов округа.

Финальные соревнования конкурса стартовали 30 сентября и длились три дня, в ходе которых участники решали профессиональные кейсы и анализировали психолого-педагогические проблемы. На конкурсе Евгения Казберова рассказала об изменениях и необходимости идти в ногу со временем в образовании, об индивидуальном подходе в воспитании детей и о важности психологической культуры в воспитательной среде.

Оба конкурса продемонстрировали высокий уровень профессионализма участников и их преданность делу образования. Поддержка таких инициатив способствует развитию системы среднего профессионального образования в России и повышению качества подготовки специалистов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей — создать максимально комфортные условия для привлечения педагогов.

«Наша задача — приложить максимум усилий, создать условия для того, чтобы специалисты приезжали к нам работать. Все новые школы, конечно, должны иметь высокое качество образования. Если раньше мы строили учебные заведения на 550, 1 100 мест, то сейчас — на 1 500, 2 000 учащихся. Часто это комплексы, где мы также занимаемся дошкольным образованием, что является крайне востребованным», — заявил Воробьев.