Педагоги Егорьевска обсудили применение искусственного интеллекта в обучении

В гимназии № 10 Егорьевска 5 февраля состоялся семинар для педагогов, посвященный лучшим практикам применения искусственного интеллекта в образовании. Учителя рассказали, что современные школьники, выросшие с гаджетами, легко осваивают цифровую среду.

В ходе мероприятия преподаватели поделились опытом использования сервиса ГигаЧат на уроках. Школьники создавали видеоролики с помощью нейросетей, а также отправились на виртуальную экскурсию по Третьяковской галерее и познакомились с картиной «Богатыри» Виктора Васнецова. Еще одним интерактивным заданием стала беседа с виртуальным Виктором Васнецовым, что позволило детям узнать больше о художнике в доступной форме.

Семинар посетила депутат совета депутатов муниципального округа Егорьевск Татьяна Шаврак. Она отметила, что искусственный интеллект расширяет возможности педагогов, позволяя автоматизировать рутинные задачи и уделять больше внимания творчеству. При этом участники подчеркнули, что живое общение между учителем и учеником остается незаменимым элементом образования.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что перед властями региона стоит задача внедрить технологии искусственного интеллекта максимально во все сферы.

«Дело в том, что Московская область огромна. Как ты можешь управлять большими системами, не имея показатель, не применяя современный менеджмент? И искусственный интеллект — это лишь следующая история про технологии. Сначала мы все оцифровали — сколько работает МРТ, как учится ребенок, как записаться к врачу. Эта оцифровка дала нам большие данные. И эти большие данные человек не в состоянии обрабатывать», — сказал Воробьев.